Жигарев рассказал о своем самочувствии

Глава экономического комитета Госдумы Сергей Жигарев сообщил, что чувствует себя замечательно.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный избил Жигарева рядом с подъездом его дома на севере Москвы, следствие изучает запись с камеры видеонаблюдения. Источник во фракции ЛДПР сказал РИА Новости, что они расценивают произошедшее исключительно как бытовой конфликт.
"Я в нормальном состоянии для разговора… Я чувствую себя замечательно", — сказал Жигарев радиостанции "Говорит Москва".
По вопросу об обстоятельствах случившегося депутат попросил обращаться к следствию.