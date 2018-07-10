Депутат Жигарев рассказал о своем самочувствии после нападения

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости , что неизвестный избил Жигарева рядом с подъездом его дома на севере Москвы , следствие изучает запись с камеры видеонаблюдения. Источник во фракции ЛДПР сказал РИА Новости, что они расценивают произошедшее исключительно как бытовой конфликт.

"Я в нормальном состоянии для разговора… Я чувствую себя замечательно", — сказал Жигарев радиостанции "Говорит Москва".

По вопросу об обстоятельствах случившегося депутат попросил обращаться к следствию.