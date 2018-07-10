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Жигарев рассказал о своем самочувствии
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Депутат Жигарев рассказал о своем самочувствии после нападения 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава экономического комитета Госдумы Сергей Жигарев сообщил, что чувствует себя замечательно.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный избил Жигарева рядом с подъездом его дома на севере Москвы, следствие изучает запись с камеры видеонаблюдения. Источник во фракции ЛДПР сказал РИА Новости, что они расценивают произошедшее исключительно как бытовой конфликт.
"Я в нормальном состоянии для разговора… Я чувствую себя замечательно", — сказал Жигарев радиостанции "Говорит Москва".
По вопросу об обстоятельствах случившегося депутат попросил обращаться к следствию.
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