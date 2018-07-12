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Премьер Армении встретился с президентом США в Брюсселе
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Премьер Армении встретился с президентом США в Брюсселе 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался в Брюсселе во время визита в королевский музей искусства и истории с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующие фотографии в четверг распространила пресс-служба кабмина страны.
"У входа в музей Пашиняна встретил премьер Бельгии Шарль Мишель. Последний поприветствовал лидеров стран-партнеров и правительств НАТО, после чего началась церемония фотографирования. Затем премьер-министр Пашинян принял участие в торжественном ужине в честь глав делегаций стран-партнеров НАТО", — говорится в релизе правительства Армении.
Пашинян 11 июля с двухдневным визитом отбыл в Брюссель, в ходе которого председатель правительства встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Также Пашинян примет участие во встрече глав государств, участвующих в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, которая пройдет в рамках саммита НАТО.
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