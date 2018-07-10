Укрепление связей между Россией и Оманом служит их интересам, заявили в МИД 

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Укрепление многоплановых связей между Россией и Оманом отвечает долгосрочным интересам двух стран, такое мнение высказали глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь министерства иностранных дел Султаната Оман Бадр Аль-Бусаиди.
Встреча прошла в Москве во вторник, сообщает МИД РФ.
"Были… рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития всего комплекса традиционно дружественных российско-оманских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Было высказано общее мнение, что укрепление многоплановых связей между Россией и Оманом отвечает их долгосрочным интересам, служит делу обеспечения безопасности и стабильности на обширном ближневосточном пространстве", — говорится в сообщении МИД РФ.
Как отмечается в документе, участники встречи дали высокую оценку сложившемуся продвинутому уровню российско-оманского политического диалога, неизменно характеризующегося близостью или совпадением подходов Москвы и Маската по актуальной региональной и международной проблематике. «При этом была подчеркнута необходимость скорейшего урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов политическими средствами, на основе национального консенсуса, в четком соответствии с принципами международного права и Уставом ООН», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.