Укрепление связей между Россией и Оманом служит их интересам, заявили в МИД

Встреча прошла в Москве во вторник, сообщает МИД РФ.

"Были… рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития всего комплекса традиционно дружественных российско-оманских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Было высказано общее мнение, что укрепление многоплановых связей между Россией и Оманом отвечает их долгосрочным интересам, служит делу обеспечения безопасности и стабильности на обширном ближневосточном пространстве", — говорится в сообщении МИД РФ.