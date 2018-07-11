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Лавров встретился с главой МИД Кипра
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Лавров встретился с главой МИД Кипра 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом отношения стран и кипрское урегулирование, сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор министров состоялся в среду по инициативе главы МИД Кипра. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений и реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Москве в апреле, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Христодулидис высказал свою оценку кипрского урегулирования, а Лавров подтвердил принципиальную позицию РФ в пользу решения конфликта на основе резолюций СБ ООН с целью достижения всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения в интересах обеих кипрских общин.
"Центральное место в международных усилиях по достижению урегулирования, безусловно, должно отводиться ООН, под эгидой которой осуществляется переговорный процесс. Россия поддерживает продолжение миссии Вооруженных сил ООН на Кипре (ВСООНК), выполняющую важные стабилизирующие функции", — отмечается в сообщении.
Переговоры о воссоединении Кипра ведутся практически с момента его раздела, они неоднократно прерывались и возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва по инициативе нынешнего президента Анастасиадиса.
В июле 2017 года переговоры по Кипру провалились — в Кран-Монтане не удалось найти решение проблемы раздела острова, и переговоры были отложены. В Афинах считают, что на конференции в Кран-Монтане появился первый реальный шанс решить кипрскую проблему, но он был упущен из-за позиции Турции.
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