Лавров встретился с главой МИД Кипра

Телефонный разговор министров состоялся в среду по инициативе главы МИД Кипра . Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений и реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Москве в апреле, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Христодулидис высказал свою оценку кипрского урегулирования, а Лавров подтвердил принципиальную позицию РФ в пользу решения конфликта на основе резолюций СБ ООН с целью достижения всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения в интересах обеих кипрских общин.

"Центральное место в международных усилиях по достижению урегулирования, безусловно, должно отводиться ООН , под эгидой которой осуществляется переговорный процесс. Россия поддерживает продолжение миссии Вооруженных сил ООН на Кипре (ВСООНК), выполняющую важные стабилизирующие функции", — отмечается в сообщении.

Переговоры о воссоединении Кипра ведутся практически с момента его раздела, они неоднократно прерывались и возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва по инициативе нынешнего президента Анастасиадиса.