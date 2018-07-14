Экс-руководитель МВД Украины предложил вариант «реинтеграции» Крыма

По мнению Могилева, без подачи воды извне Крым «засохнет», так как в северной и центральной части полуострова «нет больших запасов воды», передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью экс-чиновника телеканалу «112 Украина».

«Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. А мы понимаем, что вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека.

Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым», — рассказал Могилев.

Кроме того, он предложил продавать на полуостров пресную воду, вместо того, чтобы «сбрасывать ее в Черное море»

В июне экс-замминистра обороны Украины генерал-полковник Анатолий Лопата призвал прорыть канал вдоль границы с Крымом, чтобы отрезать полуостров от суши.

Ранее на Украине похвастались тем, что Киев якобы создал «проблемы» с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, что будто бы привело к снижению урожая зерновых. В Крыму подчеркнули, что серьезных проблем с водоснабжением в регионе нет.