Экс-руководитель МВД Украины предложил вариант «реинтеграции» Крыма 

Украина должна начать снабжать Крым водой из Днепра, что поможет «реинтеграции» полуострова, заявил бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев.
По мнению Могилева, без подачи воды извне Крым «засохнет», так как в северной и центральной части полуострова «нет больших запасов воды», передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью экс-чиновника телеканалу «112 Украина».
«Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. А мы понимаем, что вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека.
Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым», — рассказал Могилев.
Кроме того, он предложил продавать на полуостров пресную воду, вместо того, чтобы «сбрасывать ее в Черное море»
В июне экс-замминистра обороны Украины генерал-полковник Анатолий Лопата призвал прорыть канал вдоль границы с Крымом, чтобы отрезать полуостров от суши.
Ранее на Украине похвастались тем, что Киев якобы создал «проблемы» с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, что будто бы привело к снижению урожая зерновых. В Крыму подчеркнули, что серьезных проблем с водоснабжением в регионе нет.