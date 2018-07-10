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Президент Азербайджана примет участие в саммите НАТО
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Президент Азербайджана примет участие в саммите НАТО 

ТАСС 3 часа назад
БАКУ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник вечером отправляется в Брюссель для участия в саммите НАТО. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Баку по итогам переговоров с Алиевым, который транслировался в прямом эфире по турецкому телеканалу TRT Haber.
"Сегодня вечером Ильхам Алиев едет в Брюссель на саммит НАТО. Я также завтра утром еду в Брюссель", — сказал Эрдоган. По его словам, в рамках саммита запланирован ряд двусторонних встреч его и министра иностранных дел Турции.
Эрдоган отметил, что надеется «в ходе встреч в рамках саммита поднять некоторые общие вопросы и добиться их решения».
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