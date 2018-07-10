Президент Азербайджана примет участие в саммите НАТО

"Сегодня вечером Ильхам Алиев едет в Брюссель на саммит НАТО. Я также завтра утром еду в Брюссель", — сказал Эрдоган. По его словам, в рамках саммита запланирован ряд двусторонних встреч его и министра иностранных дел Турции.

Эрдоган отметил, что надеется «в ходе встреч в рамках саммита поднять некоторые общие вопросы и добиться их решения».