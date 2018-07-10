Финские мобильные операторы укрепляют работу сетей перед визитом Путина и Трампа

Оператор DNA, в частности, проинформировал о том, что модернизировал работу базовых станций в местах, где будут находиться иностранные делегации. «Мы сделали так вокруг дворца конгрессов „Финляндия-тало“ (где будет расположен пресс-центр — прим. ТАСС) и Президентского дворца (предполагаемое место проведения встречи — прим. ТАСС)», — сказал руководитель департамента DNA Яркко Лаари. Такие же меры осуществил в «Финляндия-тало» другой оператор — Elisa.

Финляндии вмешиваться в работу мобильных сетей и глушить сигнал запрещено Уголовным кодексом. Однако финское Агентство по регулированию коммуникаций может выдавать специальные разрешения на это по тем или иным особым причинам, указала замглавы ведомства Кати Хейккинен. Кроме того, иностранные делегации могут использовать также свои собственные средства связи.

По ее словам, в связи с визитом запрос на выдачу разрешения также поступил, однако его детали она не раскрыла. Она сообщила также, что ведомство обратилось к мобильным операторам с просьбой обеспечить нормальное функционирование сетей в период визита.