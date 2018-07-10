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Финские мобильные операторы укрепляют работу сетей перед визитом Путина и Трампа
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Финские мобильные операторы укрепляют работу сетей перед визитом Путина и Трампа 

ТАСС 8 часов назад
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Финские мобильные операторы занялись укреплением работы сетей в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом сообщила во вторник газета Helsingin Sanomat.
Оператор DNA, в частности, проинформировал о том, что модернизировал работу базовых станций в местах, где будут находиться иностранные делегации. «Мы сделали так вокруг дворца конгрессов „Финляндия-тало“ (где будет расположен пресс-центр — прим. ТАСС) и Президентского дворца (предполагаемое место проведения встречи — прим. ТАСС)», — сказал руководитель департамента DNA Яркко Лаари. Такие же меры осуществил в «Финляндия-тало» другой оператор — Elisa.
В Финляндии вмешиваться в работу мобильных сетей и глушить сигнал запрещено Уголовным кодексом. Однако финское Агентство по регулированию коммуникаций может выдавать специальные разрешения на это по тем или иным особым причинам, указала замглавы ведомства Кати Хейккинен. Кроме того, иностранные делегации могут использовать также свои собственные средства связи.
По ее словам, в связи с визитом запрос на выдачу разрешения также поступил, однако его детали она не раскрыла. Она сообщила также, что ведомство обратилось к мобильным операторам с просьбой обеспечить нормальное функционирование сетей в период визита.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.
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