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Законопроект введении новых оснований для увольнения прокуроров внесли в Госдуму
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Законопроект введении новых оснований для увольнения прокуроров внесли в Госдуму 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: РАПСИ
Депутаты «Единой России» Эрнест Валеев, Василий Пискарев, Иван Квитка, Георгий Карлов, а также депутат «КПРФ» Юрий Синельщиков внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается внести новые основания для увольнения сотрудника прокуратуры. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается дополнить п. 1 Ст. 43 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» новым основанием увольнения — отказ прокурорского работника, освобожденного от должности в связи с истечением срока полномочий или досрочным прекращением полномочий, от назначения на предложенные ему иные должности. Досрочное прекращение полномочий может быть связано с результатами аттестации, состоянием здоровья работника и другое», — сообщается в пояснительной записке к документу.
При этом предусматривается возможность назначения прокурорского работника на имеющуюся вакантную должность в органах в целях обеспечения трудовых прав освобожденных прокурорских работников.
«Порядок зачисления и нахождения прокурорского работника в распоряжении органа прокуратуры будет определяться Генеральным прокурором Российской Федерации. В случае отказа от замещения предложенных вакантных должностей прокурорский работник подлежит увольнению из органов прокуратуры по вышеуказанному основанию», — подчеркивается в документе.
Более того, законопроектом предлагается ввести такое основание для увольнения как отсутствие на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью. Авторы документа утверждают, что прокуроры должны обеспечивать верховенство закона, а также защищать права и свободы человека и гражданина и эффективно исполнять свои функции, а делать это в период продолжительной болезни — невозможно.
Если прокурорский работник будет уволен по данному основанию, ему будут выплачивать компенсацию.
«В качестве гарантии предлагается установить, что за прокурорским работником сохраняется место работы (должность) в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением», — поясняется в документе.
Авторы законопроекта также предлагают предусмотреть увольнение сотрудников, которые нарушили присягу в период нетрудоспособности или отпуска, а также в случае, если такое нарушение нанесло ущерб авторитету прокуратуры РФ и дискредитировало самого сотрудника.
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