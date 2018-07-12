Законопроект введении новых оснований для увольнения прокуроров внесли в Госдуму

«Законопроектом предлагается дополнить п. 1 Ст. 43 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации » новым основанием увольнения — отказ прокурорского работника, освобожденного от должности в связи с истечением срока полномочий или досрочным прекращением полномочий, от назначения на предложенные ему иные должности. Досрочное прекращение полномочий может быть связано с результатами аттестации, состоянием здоровья работника и другое», — сообщается в пояснительной записке к документу.

При этом предусматривается возможность назначения прокурорского работника на имеющуюся вакантную должность в органах в целях обеспечения трудовых прав освобожденных прокурорских работников.

«Порядок зачисления и нахождения прокурорского работника в распоряжении органа прокуратуры будет определяться Генеральным прокурором Российской Федерации. В случае отказа от замещения предложенных вакантных должностей прокурорский работник подлежит увольнению из органов прокуратуры по вышеуказанному основанию», — подчеркивается в документе.

Более того, законопроектом предлагается ввести такое основание для увольнения как отсутствие на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью. Авторы документа утверждают, что прокуроры должны обеспечивать верховенство закона, а также защищать права и свободы человека и гражданина и эффективно исполнять свои функции, а делать это в период продолжительной болезни — невозможно.

Если прокурорский работник будет уволен по данному основанию, ему будут выплачивать компенсацию.

«В качестве гарантии предлагается установить, что за прокурорским работником сохраняется место работы (должность) в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением», — поясняется в документе.

Авторы законопроекта также предлагают предусмотреть увольнение сотрудников, которые нарушили присягу в период нетрудоспособности или отпуска, а также в случае, если такое нарушение нанесло ущерб авторитету прокуратуры РФ и дискредитировало самого сотрудника.