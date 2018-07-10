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Законопроект об упрощенном порядке приема граждан Украины в гражданство России внесен в Госдуму
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Законопроект об упрощенном порядке приема граждан Украины в гражданство России внесен в Госдуму 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату парламента законопроект об упрощенном порядке приема граждан Украины в гражданство России. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
«Предлагаемый проект федерального закона направлен на поддержку братского народа Украины, оказавшегося в сложной ситуации, вызванной незаконными действиями радикально настроенных групп, действующих на территории Украины, равно как и антироссийской политикой официальных властей Украины. Законопроект предоставляет гражданам Украины возможность выбора, остаться под юрисдикцией властей Украины, или, приняв гражданство Российской Федерации, перейти под юрисдикцию и защиту российского государства. Законопроект предусматривает комплекс правовых мер, направленных на совершенствование законодательства, в части существенного упрощения порядка принятия граждан Украины в гражданство Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.
Документом предлагается при рассмотрении заявлений граждан Украины о приеме в гражданство России освободить заявителей от соблюдения условий, связанных с необходимостью непрерывного проживания в течение определенного времени на территории России, иметь законный источник средств к существованию, а также отказываться от гражданства Украины.
Такое заявление подается в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации. «Решение по указанному заявлению принимается не позднее двух месяцев со дня подачи заявления», — пояснили авторы.
В документе говорится, что принятие законопроекта «позволит гражданам Украины, которые не желают быть подвергнутыми ассимиляции, сохранить свою этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность, поддерживать и развивать свою культуру».
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