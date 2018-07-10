Ещё
Полпред президента в СФО рассказал о перспективах развития Новокузнецка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полпред президента в СФО рассказал о перспективах развития Новокузнецка 

RT на русском 9 часов назад
Фото: RT на русском
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал о перспективах развития Новокузнецка, отмечающего 400-летие, сообщает «ВашГород.ру».
«Судьба Новокузнецка — одного из старейших городов Сибирского федерального округа — неразрывно связана с богатой историей Кузбасса и Сибири в целом», — заявил он.
По его словам, город был, есть и будет промышленной столицей Кузбасса.
Как отметил Меняйло, у Новокузнецка огромный потенциал, который необходимо раскрыть.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города.
RT на русском: последние новости
Песков прокомментировал сравнение российских властей с мафией Захарова прокомментировала решение Джонсона уйти в отставку Советник верховного лидера Ирана прибудет в Москву 11 июля, чтобы передать послание Путину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом45
Умер внук Леонида Брежнева12
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию934
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России136
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение