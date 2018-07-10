Полпред президента в СФО рассказал о перспективах развития Новокузнецка

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал о перспективах развития Новокузнецка , отмечающего 400-летие, сообщает «ВашГород.ру».

«Судьба Новокузнецка — одного из старейших городов Сибирского федерального округа — неразрывно связана с богатой историей Кузбасса и Сибири в целом», — заявил он.

По его словам, город был, есть и будет промышленной столицей Кузбасса.

Как отметил Меняйло, у Новокузнецка огромный потенциал, который необходимо раскрыть.