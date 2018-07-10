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Трамп назвал Джонсона другом и высказался по поводу будущего Мэй
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Трамп назвал Джонсона другом и высказался по поводу будущего Мэй 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что только народ Великобритании может решать, останется ли у власти премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.
"Это решать людям. Я с ней нахожу общий язык очень хорошо, у нас очень хорошие отношения", — сказал Трамп перед тем, как отправится в свою недельную поездку по Европе.
Трамп также прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел страны и назвал его своим другом.
Ранее сообщалось, что Мэй в письме Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.
На место Джонсона был назначен экс-глава минздрава Джереми Хант.
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