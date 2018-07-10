Руслан Бортник: Проблема ЦИК — это только верхушка айсберга

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире канала NewsOne.

«Парламентский кризис в вопросе обновления ЦИК — это верхушка айсберга конфликта между партиями коалиции. Он показывает, что нет стратегических договоренностей между партией «Народный фронт» и БПП о едином кандидате в президенты Украины и единого списка кандидатов на парламентские выборы», — сказал он.

По его словам, сейчас трудно предсказать результат голосования за новых членов избирательной комиссии, которое состоится 12 июля.

«Лидеры фракций сами до сих пор не знают, будет ли успешным голосование новых членов ЦИК в четверг», — сказал он.

Пока в коалиции не будет договоренностей по предстоящим выборам, будет сложно договориться и по кандидатам в члены ЦИК, заключил Бортник.