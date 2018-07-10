Ещё
Руслан Бортник: Проблема ЦИК — это только верхушка айсберга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руслан Бортник: Проблема ЦИК — это только верхушка айсберга 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире канала NewsOne.
«Парламентский кризис в вопросе обновления ЦИК — это верхушка айсберга конфликта между партиями коалиции. Он показывает, что нет стратегических договоренностей между партией «Народный фронт» и БПП о едином кандидате в президенты Украины и единого списка кандидатов на парламентские выборы», — сказал он.
По его словам, сейчас трудно предсказать результат голосования за новых членов избирательной комиссии, которое состоится 12 июля.
«Лидеры фракций сами до сих пор не знают, будет ли успешным голосование новых членов ЦИК в четверг», — сказал он.
Пока в коалиции не будет договоренностей по предстоящим выборам, будет сложно договориться и по кандидатам в члены ЦИК, заключил Бортник.
Украина.ру: последние новости
Кремль оценил вклад Джонсона в развитие российско-британских отношений Эрдоган вступил в должность президента Турции «Оппоблок» определит участника выборов на праймериз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО появится новый член133
Украина предложила России ядерную сделку181
Россиянам готовят новый налог176
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки301
Багдасарян предложили лишить гражданства124
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение