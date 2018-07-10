На трехсторонней встрече по газу РФ-ЕС-Украина обсудят транзит 

17 июля в Берлине пройдет трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. В переговорах будет участвовать министр энергетики РФ Александр Новак и еврокомиссар по энергосоюзу Марош Шефчович.
"Основной повесткой переговоров станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между "Газпромом" и «Нафтогазом Украины», — сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.
Кроме того, Новак планирует в ходе поездки встретиться с министром экономики и энергетики Германии Петером Альгмайером. Время встречи пока неизвестно.
Последний раз встреча в трехстороннем формате проходила три года назад, и чаще всего о возобновлении переговоров напоминал Марош Шефчович. В этот раз встреча пройдет на фоне судебных разбирательств между «Газпромом» и "Нафтогазом", в том числе по поводу объемов будущего транзита и платы за прокачку газа через территорию Украины.