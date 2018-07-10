Ещё
На трехсторонней встрече по газу РФ-ЕС-Украина обсудят транзит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На трехсторонней встрече по газу РФ-ЕС-Украина обсудят транзит 

Российская Газета 9 часов назад
17 июля в Берлине пройдет трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. В переговорах будет участвовать министр энергетики РФ Александр Новак и еврокомиссар по энергосоюзу Марош Шефчович.
"Основной повесткой переговоров станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между "Газпромом" и «Нафтогазом Украины», — сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.
Кроме того, Новак планирует в ходе поездки встретиться с министром экономики и энергетики Германии Петером Альгмайером. Время встречи пока неизвестно.
Последний раз встреча в трехстороннем формате проходила три года назад, и чаще всего о возобновлении переговоров напоминал Марош Шефчович. В этот раз встреча пройдет на фоне судебных разбирательств между «Газпромом» и "Нафтогазом", в том числе по поводу объемов будущего транзита и платы за прокачку газа через территорию Украины.
Российская Газета: последние новости
Песков ответил на заявления сенатора Кеннеди о российских властях‍ Патрушев рассказал об угрозах безопасности Крыма Путин в курсе дискуссии по пенсионному законодательству
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом45
Умер внук Леонида Брежнева12
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию933
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России136
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение