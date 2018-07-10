Ещё
Песков отреагировал на сравнение властей РФ с мафией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков отреагировал на сравнение властей РФ с мафией 

News.ru 9 часов назад
В Кремле связали заявление американского сенатора Джона Кеннеди с русофобскими настроениями. Член парламента ранее сравнил российские власти с мафией.
«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.
Песков также подчеркнул, что эти слова трудно понять. По его словам, нужен контекст, в котором была сказана эта фраза.
Ранее Кеннеди, который посетил Россию в качестве члена делегации Конгресса США, рассказал о «драконовских мерах», которые могут применить в отношении Москвы. По его словам, российская сторона должна изменить своё поведение.
News.ru: последние новости
Вернувшийся из РФ сенатор США разочаровался в Путине Крым предупредили о провокациях и угрозе терактов «Хороший Путин» смягчит пенсионную реформу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом45
Умер внук Леонида Брежнева12
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию934
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России136
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение