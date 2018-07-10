Песков отреагировал на сравнение властей РФ с мафией 

В Кремле связали заявление американского сенатора Джона Кеннеди с русофобскими настроениями. Член парламента ранее сравнил российские власти с мафией.
«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.
Песков также подчеркнул, что эти слова трудно понять. По его словам, нужен контекст, в котором была сказана эта фраза.
Ранее Кеннеди, который посетил Россию в качестве члена делегации Конгресса США, рассказал о «драконовских мерах», которые могут применить в отношении Москвы. По его словам, российская сторона должна изменить своё поведение.