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В Финляндии задумались над ограничением въезда по Шенгену из-за встречи Путина и Трампа
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В Финляндии задумались над ограничением въезда по Шенгену из-за встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 9 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Финляндии могут возобновить пограничный контроль для жителей Шенгенской зоны на время саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Финляндия рассматривает возможность возобновления пограничных проверок на четыре дня для въезжающих из стран Шенгенского соглашения в связи с предстоящей встречей Трампа и Путина в Хельсинки. Ограничение может начать действовать в пятницу, пишет Reuters.
«Мы сочли, что для повышения безопасности будет оправдано восстановить контроль за пересечением границы», — сказал представитель министерства внутренних дел Киммо Эломаа. По его словам, контроль позволит не допустить в страну людей, которые могли бы нарушать порядок во время саммита.
Официальное решение будет принято в пятницу. Трамп и Путин встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Последний раз Финляндия возобновляла пограничный контроль при въезде из стран Шенгенского соглашения в 2008 году во время саммита министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.
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