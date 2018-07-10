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Путин включил Титова в рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
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Путин включил Титова в рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова в состав рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Рабочая группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства была создана распоряжением президента в 2016 году. Тогда ее возглавил глава администрации Кремля Сергей Иванов. После перехода с этого поста на должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта он сохранил должность в рабочей группе.
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