Украина предложила России ядерную сделку

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Украину «заинтересовало» сотрудничество с Россией 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Украинское Минэнерго заинтересовано в развитии отношений с российской госкорпорацией «Росатом», сообщает местная «Экономическая правда».
В распоряжении издания оказалось письмо, отправленное министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом заместителю гендиректора «Росатома» Кириллу Комарову.
В нем украинский чиновник благодарит Комарова за приглашение встретиться и предлагает сделать это в Брюсселе 9-12 июля сего года.
Насалик подтвердил заинтересованность Минэнерго Украины в развитии двусторонних отношений с «Росатомом», учитывая перспективы их наращивания и «существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики».
Кроме того, украинец учел и «необходимость» возобновления совместных проектов, например, создания на Украине производства принадлежащей «Росатому» компании-производителя ядерного топлива «ТВЭЛ», которое было заморожено в 2015 году.
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