Украина предложила России ядерную сделку

Украину «заинтересовало» сотрудничество с Россией

В нем украинский чиновник благодарит Комарова за приглашение встретиться и предлагает сделать это в Брюсселе 9-12 июля сего года.

Насалик подтвердил заинтересованность Минэнерго Украины в развитии двусторонних отношений с «Росатомом», учитывая перспективы их наращивания и «существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики».