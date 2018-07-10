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Путин решил судьбу Верховного суда США
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Путин решил судьбу Верховного суда США 

ИноСМИ 10 часов назад
Фото: ИноСМИ
Москва — Президент России Владимир Путин определился с заменой уходящему на пенсию судье Верховного Суда США Энтони Кеннеди (Anthony Kennedy), подтверждают источники в Кремле.
Согласно источникам, Путин сперва сократил обширный список кандидатов до двух, Бретта Каваны (Brett M. Kavanaugh) и Томаса Хардимана (Thomas M. Hardiman), после чего остановил свой выбор на том из них, кто, по его мнению, наилучшим образом будет представлять интересы Российской Федерации.
Осведомленные лица сообщают, что российский президент не стал консультироваться с Дональдом Трампом перед тем, как принять окончательное решение.
«У семи нянек дитя без глазу, и Путин такой ситуации хотел избежать, — сообщил источник в Кремле. — Поэтому он пообещал Трампу, что пошлет ему имя кандидата электронной почтой за полчаса до того, как тот сделает заявление для прессы».
Вопреки своей привычной решимости Путин счел выбор верховного судьи «задачей исключительной трудности», сообщают источники.
«Утверждение кандидата на пост судьи в Верховный суд США — одна из важнейших задач для российского президента», — заявил Путин, по сообщению источников.
Энди Боровиц — комик и автор бестселлера «50 самых смешных писателей Америки». Пишет для «Нью-Йоркера» с 1998 года и ведет юмористическую колонку «Доклад Боровица».
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