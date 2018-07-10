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Глава Калмыкии возглавил список «Единой России» на выборах в парламент республики
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Глава Калмыкии возглавил список «Единой России» на выборах в парламент республики 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Калмыкии Алексей Орлов возглавил список кандидатов от партии «Единая Россия» для выдвижения на предстоящих выборах депутатов в Народный хурал (парламент республики). Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.
"Глава Калмыкии, член высшего совета партии «Единая Россия» Алексей Орлов возглавил список кандидатов от регионального отделения партии на выборах депутатов в Народный хурал. Второе и третье места в списке заняли, соответственно, секретарь республиканского отделения «Единой России», спикер Народного хурала Анатолий Козачко и директор этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты Менгиян Ареев", — сказали в пресс-службе.
Партийная тройка лидеров определилась по итогам конференции регионального отделения «Единой России».
Алексей Орлов возглавил Калмыкию в октябре 2010 года, до этого был первым заместителем председателя правительства республики и постоянным представителем республики при президенте РФ. В 2014 году Орлов победил на досрочных выборах губернатора, набрав 82,8% голосов. Срок полномочий Орлова должен завершиться в 2019 году.
Выборы депутатов Народного хурала (парламента) шестого созыва пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Также в этот день в Калмыкии состоятся дополнительные выборы в собрания депутатов в нескольких районных муниципальных образованиях и дополнительные выборы в Элистинское городское собрание.
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