Глава Калмыкии возглавил список «Единой России» на выборах в парламент республики

"Глава Калмыкии, член высшего совета партии «Единая Россия» Алексей Орлов возглавил список кандидатов от регионального отделения партии на выборах депутатов в Народный хурал. Второе и третье места в списке заняли, соответственно, секретарь республиканского отделения «Единой России», спикер Народного хурала Анатолий Козачко и директор этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты Менгиян Ареев", — сказали в пресс-службе.

Партийная тройка лидеров определилась по итогам конференции регионального отделения «Единой России».

Алексей Орлов возглавил Калмыкию в октябре 2010 года, до этого был первым заместителем председателя правительства республики и постоянным представителем республики при президенте РФ. В 2014 году Орлов победил на досрочных выборах губернатора, набрав 82,8% голосов. Срок полномочий Орлова должен завершиться в 2019 году.

Выборы депутатов Народного хурала (парламента) шестого созыва пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Также в этот день в Калмыкии состоятся дополнительные выборы в собрания депутатов в нескольких районных муниципальных образованиях и дополнительные выборы в Элистинское городское собрание.