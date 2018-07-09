Ещё
Трамп не меняет планов посетить Великобританию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп не меняет планов посетить Великобританию 

ТАСС 9 июля 2018
ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не меняет своих планов посетить Великобританию с официальным визитом, несмотря на отставку министров королевства. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопросы о предстоящем визите главы государства в Соединенное Королевство «в свете последних событий».
"Президент по-прежнему с нетерпением ожидает своего рабочего визита [и встречи] с премьер-министром [Терезой Мэй] 13 июля, а также дальнейшего укрепления особых американско-британских отношений", — отметила Сандерс.
В ночь с воскресенья на понедельник о своей отставке объявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, являвшийся главным переговорщиком официального Лондона в диалоге с Брюсселем по определению дальнейшего формата отношений между Великобританией и ЕС. В понедельник британское правительство сообщило об отставке министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, который считался лидером сторонников жесткого Brexit в кабинете. Мэй заявила в понедельник, что причиной отставок Джонсона и Дэвиса стало их несогласие с правительственным планом переговоров с ЕС и тем, как будут выглядеть отношения между Лондоном и Брюсселем после предстоящего «развода».
Трамп отправляется во вторник в продолжительное европейское турне, в ходе которого посетит Великобританию, где его ждут не только переговоры с Мэй, но и аудиенция у королевы Елизаветы II. Посол США в Великобритании Роберт Джонсон, не вдаваясь в детали, уточнил, что президент и премьер «обсудят вопрос о взаимоотношениях с Россией» в загородной премьерской резиденции Чекерс 13 июля. Кроме этого президент США, как информировал Джонсон, собирается обсудить с главой правительства Великобритании возможность заключения «двусторонней торговой сделки».
ТАСС: последние новости
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации Медведев пообщался в Анкаре с лидерами Венесуэлы, Молдавии и Киргизии Кадыров опроверг слухи о ядохимикатах в овощах, выращенных в теплицах в Чечне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом38
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию918
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными69
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение