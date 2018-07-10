Глава Дагестана рассказал Путину о борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин во вторник обсудил главой Дагестана ситуацию в республике. Об этом сообщает «ТВ Центр».

Васильев обратился к президенту с просьбой выделить средства на закупку современного медицинского оборудования. В частности, компьютерных томографов для больниц в горных районах республики.

Врио главы Дагестана отдельно подчеркнул: для того, чтобы бюджет в полном объёме расходовался на реализацию социальных проектов и услуг, в регионе ведётся активная работа по противодействию коррупции. Кроме того, обновляется кадровый состав в управленческом корпусе.