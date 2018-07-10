Трампа «напутствуют: „не верить Путину“

Белый дом пока не подтвердил подлинность документа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков косвенно подтвердил: мол, идет обмен «позиционными документами», но до согласия по большинству вопросов еще далеко. Тем временем президент США направился на саммит НАТО Брюсселе , который проходит 11-12 июля. Там его настраивают против Путина.

Если верить утекшему в прессу черновику совместного заявления двух президентов, то пока от саммита в Хельсинки сенсации ожидать не приходится, но она может возникнуть по ходу встречи. Американская пресса сейчас полна страшилок в том духе, что опытный и коварный Путин облапошит якобы слишком расположенного к нему Трампа, который к тому же не разбирается ни в дипломатии, ни в геополитике, а доверяет лишь своим инстинктам.

Проскальзывают даже предположения, что российский президент может убедить американского в том, чтобы ослабить антироссийские санкции. Это нереалистичные предположения ли: принятый в августе 2017 года закон фактически запрещает делать это без согласия Конгресса.

Не стоит, судя по всему, ждать больших подвижек и по Украине . Вопрос в том, будет ли упомянут в совместном заявлении Минский процесс и не освободит ли Россия (в качестве жеста доброй воли) отбывающих наказание граждан Украины, к примеру, Олега Сенцова . Больше содержательности можно ожидать от пунктов, посвященных Сирии . Америку интересует главным образом вывод из страны иранских формирований. Однако пока дело может ограничиться, скажем, отводом их от границ Сирии с Израилем километров на 100. В любом случае, компромиссы по Сирии будут «зашиты» в предельно обтекаемые фразы, не раскрывающие полностью то, о чем могут договориться президенты с глазу на глаз.

Ключевой вопрос заявления — будет ли включено в него в той или иной форме обещание России не вмешиваться в выборы в США. Даже если это не будет сделано в такой односторонней и откровенной форме, Трамп потом может все равно попытаться «продать» это американскому политическому классу как свою большую победу. Мол, он должным образом отреагировал на главную, мягко говоря, обеспокоенность американского истэблишмента, которая является и основным препятствием на пути улучшения двусторонних отношений.

Пока, насколько известно, Вашингтон настаивает, чтобы в заявлении упоминалось и предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года в США и давались гарантии, что такое больше не повторится. Москва же вмешательство на государственном уровне в выборы всегда отрицала и продолжает отрицать. То, что тема «вмешательства» является настоящей идеей фикс американского истэблишмента, вновь подтвердил только что вернувшийся из Москвы, где он был с делегацией Конгресса, сенатор-республиканец из Луизианы Джон Кеннеди . Он специально обратился к Трампу с предупреждением ни в коем случае не доверять Путину и сравнил отношения с российским государством с отношениями с мафией. Встреча конгрессменов и сенаторов с Сергеем Лавровым , по словам Кеннеди, прошла жестко. И именно потому, что на ней американцами была поднята тема «вмешательства в выборы».

Отрицание этого факта Лавровым было воспринято резко негативно. Так что в Конгрессе от президента ждут неких действий в данном направлении.

Пока непонятно, какие конкретные договоренности двух президентов могут быть скрыты за обтекаемыми фразами из утекшего проекта заявления, где сказано о необходимости поддерживать контакты на разных уровнях — дипломатическом, военном, между людьми и т.д.

«Поддерживать контакты между людьми» — это может означать, что стороны договорятся положить конец «дипломатической войне» и высылке дипломатов, что уже дестабилизировало работу посольств и консульств двух стран. Россияне, проживающие в США, теперь чуть ли не месяцами стоят в очереди на консульское обслуживание в российских загранучреждениях, штат которых был резко урезан.

Россияне в России не могут фактически получить американскую въездную визу: срываются гастроли, участие спортсменов в соревнованиях, недавно была информация, что даже у пилотов «Аэрофлота» могут вскоре возникнуть проблемы с въездом в Америку, так как срок действия их виз заканчиваются. Американцы, приезжающие в Россию или проживающие тут, тоже испытывают схожие проблемы.

Так что два президента совершили бы настоящий прорыв, если бы просто договорились о возвращении дипломатических квот на взаимной основе, вернувшись к состоянию на конец 2017 года. Но в проекте документа пока этого нет.