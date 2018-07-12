Судьи в России будут работать по новым правилам

Речь идёт о тех из них, кто будет рассматривать дела в кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции.

Предлагается установить судьям арбитражных судов округов и арбитражных апелляционных судов порядок назначения на должность, порядок привлечения к ответственности, размер оплаты труда.

Кроме того, предусмотрено организационное обеспечение деятельности создаваемых судов, а также уточнены нормы представительства судей в органах судейского сообщества, обеспечивающие равное представительство судов всех уровней. При этом полномочия действующего состава Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации предлагается сохранить до истечения их срока полномочий.

Все эти нормы прописаны в законопроекте Верховного суда (ВС), который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 12 июля.

«Внесение указанных изменений будет способствовать реализации принципа единства статуса судей Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Он является сопутствующим для другой инициативы ВС, уже принятой в первом чтении, о создании отдельных апелляционных и кассационных судов. Будущий закон должен обеспечить их независимость, поскольку рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб граждан не будет осуществляться в том же регионе и тем более в том же суде, в котором дело рассматривалось в первой инстанции.

Казани, Краснодаре, Пятигорске, Перми, Кассационные суды общей юрисдикции должны будут расположиться в Москве , Калуге, Санкт — Петербурге Кемерово и во Владивостоке