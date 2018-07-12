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Судьи в России будут работать по новым правилам
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Судьи в России будут работать по новым правилам 

Парламентская газета 15 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
Речь идёт о тех из них, кто будет рассматривать дела в кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции.
Предлагается установить судьям арбитражных судов округов и арбитражных апелляционных судов порядок назначения на должность, порядок привлечения к ответственности, размер оплаты труда.
Кроме того, предусмотрено организационное обеспечение деятельности создаваемых судов, а также уточнены нормы представительства судей в органах судейского сообщества, обеспечивающие равное представительство судов всех уровней. При этом полномочия действующего состава Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации предлагается сохранить до истечения их срока полномочий.
Все эти нормы прописаны в законопроекте Верховного суда (ВС), который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 12 июля.
«Внесение указанных изменений будет способствовать реализации принципа единства статуса судей Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.
Он является сопутствующим для другой инициативы ВС, уже принятой в первом чтении, о создании отдельных апелляционных и кассационных судов. Будущий закон должен обеспечить их независимость, поскольку рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб граждан не будет осуществляться в том же регионе и тем более в том же суде, в котором дело рассматривалось в первой инстанции.
Кассационные суды общей юрисдикции должны будут расположиться в Москве, Калуге, Санкт — Петербурге, Казани, Краснодаре, Пятигорске, Перми, Кемерово и во Владивостоке.
Апелляционные суды общей юрисдикции планируется разместить так: первый федеральный апелляционный суд — в Воронеже и Иваново, второй суд — в Санкт-Петербурге, третий — в Краснодаре и в Сочи, четвёртый суд — в Нижнем Новгороде, а пятый — в Томске.
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