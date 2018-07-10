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Политолог: Пенсионная реформа не скажется на выборах губернаторов
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Политолог: Пенсионная реформа не скажется на выборах губернаторов 

Национальная Служба Новостей 11 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший советник управления президента России по внутренней политике заверил НСН, что власти готовы к любым итогам выборов.
Пенсионная реформа может негативно сказаться на результатах сентябрьских выборов губернаторов и заксобраний. Такие опасения высказывают сотрудники администрации президента, пишут «Ведомости». По данным издания кандидаты на посты глав регионов будут пытаться снизить риски, предложив населению различные льготы.
Бывший советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев заверил НСН, что власти готовы к любым итогам выборов.
«Нужно сказать, что и президент и администрация президента были убеждены, что после больших электоральных циклов — думского и президентского — будет электоральная усталость. И на выборах будет низкая явка. Поэтому никакого сюрприза, нет оснований, что что-то пройдет не так», — сказал он.
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Что касается пенсионной реформы, отмечает эксперт, народ прекрасно отдает себе отчет, что это дело находится в компетенции федеральной власти, а не губернаторов.
«Реформу предложило правительство, оно ее защищало. Спикерами были люди из правительства, а депутаты Госдумы ее пока обсуждают до первого чтения. Даже президент еще по этому поводу не высказывался. Валить эту ситуацию на губернаторов здесь трудно. Тем более что ни один из тех, кто сейчас избирается, не стал яро защищать пенсионную реформу. Кто-то говорил, что необходим диалог, необходимы компенсационные механизмы, кто-то прямо выступил против. Так что низкая явка, безусловно, будет. Но не потому что это какой-то большой протест у людей, а именно из-за электоральной усталости. И к этому все готовы», — заключил он.
Напомним, 9 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в 22 регионах, а в 16 — выберут законодательные собрания, в 12 региональных столицах состоятся выборы в городские думы и в четырех — мэров.
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