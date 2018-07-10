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Кремль ответил на сравнение российских властей с мафией
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Кремль ответил на сравнение российских властей с мафией 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что русофобское заявление американского сенатора вовсе его не удивляет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского сенатора Джона Кеннеди, который назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова хулиганом, а все правительство — мафией.
Песков заявил, что, несмотря на то, что сам не являлся свидетелем этих слов и не знает, в каком контексте они были сказаны, в Кремле не носят «розовых очков» и не удивлены русофобскими настроениями с американской стороны.
«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем», — отметил пресс-секретарь Кремля.
Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди посетил Москву с официальным визитом в составе делегации американского конгресса.
После возвращения домой он рассказал, что сложнее всего ему приходилось контактировать с Сергеем Лавровым, так как, по мнению сенатора, он «задира» и «хулиган». Более того, Кеннеди добавил, что не верит Путину и заявил, что его «нужно сдерживать». А политическую философию России сенатор сравнил с «политической философией мафии».
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