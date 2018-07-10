Игра против Европы

Трамп и Путин собираются обсудить, как разрушить единство Запада, а польское руководство готово поддержать их в этом деле, хотя выгода для Польши будет небольшой, а ущерб — огромным.

У намеченной на следующую неделю встречи Путина и Трампа есть все шансы обернуться новым ялтинским сговором. Обеим сторонам есть что друг другу предложить. Путин может подарить Трампу пропагандистский успех, нечто вроде соглашения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном , но в гораздо большем, глобальном масштабе. Он сам взамен ожидает, что Россию признают сверхдержавой, с которой следует обсуждать все мировые конфликты.

Общие интересы

Еще в день победы Трампа на выборах Путин в своей статье в газете «Коммерсант» предложил ему заключить новое «ялтинское соглашение». При этом следует напомнить, что в Америке и России в это понятие вкладывают не отрицательный, как в Польше, а положительный смысл. Оно ассоциируется с антигитлеровской коалицией и миром во всем мире.

Расследование связей Трампа с Кремлем затормозило претворение этого проекта в жизнь. Американскому президенту пришлось поддержать санкции в отношении России, пакет которых совместно подготовили в Конгрессе демократы и республиканцы (в том числе те, которые остаются противниками президента). Казалось, что россияне зря вложили в американского популиста столько сил и средств.

Однако сейчас в администрации Трампа уже не осталось людей, скептически относящихся к идее «новой Ялты», а президенту США очень нужно повторить в Хельсинки эффект встречи с Кимом, поскольку осенью грядут выборы в Конгресс. Если на них одержат победу демократы, Трампу грозит импичмент. Следствие прокурора Миллера (Robert Mueller) продолжается, демонстрируя масштаб вмешательств Кремля в американский избирательный процесс.

Путин тоже питает большие надежды. С одной стороны он хочет, чтобы Россия предстала в роли глобальной державы, с которой Америка согласует все важные вопросы и обсуждает, как разрешить мировые конфликты. Соглашение с обитателем Белого дома позволит ему показать россиянам, что благодаря усилиям Кремля их страна заняла причитающееся ей место в новой глобальной системе. Российский президент, однако, надеется добиться и конкретных вещей. Речь идет об отмене санкций, начале процесса, который позволит легализовать аннексию Крыма , уменьшении американского присутствия в Европе, а в долгосрочной перспективе — разрушении единства Запада.

Избавиться от Меркель

Заключенный в Хельсинки союз будет направлен в первую очередь против ЕС , а в особенности — против Германии и Ангелы Меркель. И Трамп, и Путин считают немецкого канцлера ключевой фигурой, фактическим лидером не только немецкой, но и европейской политики, возможно, последним политическим деятелем, который стремится к тому, чтобы Евросоюз оставался сильным и единым. Если Меркель уйдет, Украину «продадут», а немецкие политические элиты (а также Макрон и другие европейские лидеры) смирятся с фактом, что Польша или Венгрия уже не чувствуют себя частью единой Европы и вместе со всем своим регионом превращаются в буферную зону между Востоком и Западом, в которой России позволяется преследовать собственные интересы.

На повестке дня стоит также важный для Москвы вопрос ослабления военного присутствия заокеанской державы в Европе и в первую очередь в Германии, где находится большая часть из 65 тысяч американских военных, пребывающих на нашем континенте. До 2013 года американцы сокращали свой контингент вне зависимости от того, какая партия руководила страной. После аннексии Крыма и начала войны на Украине тренд изменился: Америка и НАТО начали постепенно восстанавливать свой оборонительный потенциал в Европе и даже на восточном фланге Альянса — в Польше и странах Балтии.

Путин прилагает все усилия к тому, чтобы остановить этот процесс, поэтому в Хельсинки он поможет Трампу добиться пропагандистского триумфа, даст любые обещания, представит его победителем и настоящим государственным деятелем, подчеркнув при этом, конечно, собственную роль как друга американского президента и стратегического союзника США.

Самым ощутимым эффектом этой сделки должна стать отмена санкций. В ответ на этот шаг Путин пригласит американские компании (в особенности предприятия нефтяного сектора, директора и крупнейшие акционеры которых поддерживают Трампа) инвестировать и зарабатывать в России.

Новые друзья дядюшки Сэма

Президент США трудится не покладая рук, настраивая американскую общественность против Евросоюза, а, главное, Германии и Меркель . Одновременно он пытается показать, что Америка может сделать ставку на других, более надежных союзников. В ходе недавнего саммита «Большой семерки» в Канаде американский президент потребовал позволить Путину вернуться в группу лидеров сильнейших государств, принимающих решения о судьбах мира (его исключили из нее после нападения России на Украину). В своих записях в Твиттере Трамп изображает президента Китая Си Цзиньпина и даже лидера Северной Кореи если не друзьями, то по меньшей мере сильными и серьезными партнерами, с которыми можно заключать выгодные для США соглашения.

Между тем Ангелу Меркель американский президент во всеуслышание презрительно называл «женщиной» и «немкой», а европейских союзников (и Канаду) — нахлебниками и безбилетными пассажирами, за безопасность которых приходится платить Америке. Этот аргумент звучит также в контексте торговой войны со странами ЕС, которую развязал Трамп. Накануне брюссельского саммита НАТО руководство Канады, Норвегии Бельгии и Германии получило от американцев жесткие письма с требованием увеличить расходы на оборону. В особенности оскорбительную форму имело послание, адресованное Меркель. Следует признать, что как раз в этом вопросе у Трампа сильные и разумные аргументы, которые встречают у американцев понимание. При этом союзники США по НАТО не способны выполнить требований американского президента. Позволить себе это мог бы Берлин, но Социал-демократическая партия Германии, важный партнер ХДС по коалиции, после провала на выборах сильно сместилась в сторону левого фланга и она вряд ли согласится на значительное увеличение оборонного бюджета или укрепление немецкой армии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018

Люди из близких к Трампу кругов оказывают пропагандистскую, логистическую и финансовую поддержку правым популистским партиям в странах ЕС. После того, как итальянские популисты одержали победу на выборах, соратник американского президента Стивен Бэннон (Stephen Bannon) появился в Риме , где призвал начать антиевропейский крестовый поход, который объединит левых и правых. Новый посол США в Берлине Ричард Гренелл (Richard Grenell) открыто хвалится тем, что он участвует в формировании коалиции европейских популистов, основную роль в которой играют австрийский канцлер Себастьян Курц , сформировавший правительство с ультраправой Партией свободы, представители баварского Христианско-социального союза и итальянские популисты. Цель этого альянса состоит в том, чтобы остановить иммиграцию и провести реформы, которые ослабят институты ЕС. Члены немецкой правящей коалиции отреагировали на попытки Гренелла подключиться к игре, направленной на отстранение от власти Меркель, а также на его теплые слова в адрес ультраправой «Альтернативы для Германии» требованием отправить его в отставку.

Трамп поддерживает в Европе те же самые партии, которые сделал инструментом своей политики Путин. Их подопечные — французские, итальянские, немецкие, австрийские популисты с левого и правого фланга всегда выдвигают одни и те же требования. Они хотят ослабить или уничтожить ЕС, а еще отменить антироссийские санкции.

Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczyński) (председатель польской правящей партии, — прим. пер.) и премьер Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) получили от Трампа приглашение принять в этой игре участие и решили, что новый ялтинский сговор им подходит. Во-первых, потому, что он направлен против Брюсселя, в котором «Право и справедливость» видит последнее препятствие на пути к формированию в Польше авторитарного режима. Во-вторых, потому, что это будет архитектура бесправия. И Трамп, и Путин считают, что закон ограничивает их власть, так что от стран, которые выступают всего лишь инструментом в их политических играх, соблюдения правовых норм они требовать тем более не станут.

Взамен за участие Польши в раскачивании ЕС и свержении Меркель «Право и справедливость» должна получить от Трампа подачку в виде запланированного на осень визита президента Анджея Дуды (Andrzej Duda) в Белый дом. Эта поездка и сопутствующие ей комплименты американского президента в адрес «отважной Польши, которая всегда боролась с Германией за свою свободу», станут аргументом, подтверждающим пропагандистский тезис о том, что «Праву и справедливости» удалось создать геополитическую альтернативу обострившимся отношениям с Брюсселем. Это будет особенно важно в контексте начинающегося в нашей стране избирательного марафона.

Польская правящая партия с воодушевлением входит в роль союзника по новому «ялтинскому соглашению». Это показали как жесткое выступление Моравецкого в Страсбурге , так и неожиданный разворот в сторону конфронтации с Еврокомиссией на почве разногласий вокруг реформы Верховного суда в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Варшаве

Неожиданная капитуляция Варшавы в вопросе закона об Институте национальной памяти, возможно, нанесла урон имиджу Моравецкого, которому пришлось смиренно уступить требованиям Израиля и США, однако, теперь Трампу проще шантажировать Германию перспективой перевода американских сил с Рейна на Вислу

Все это, конечно, только пропаганда, ведь американское присутствие в ФРГ — это не только военнослужащие, но также военные объекты и техника, а их нелегко в одно мгновение перебросить на тысячу километров к востоку. Из немецкого Рамштайна американцы координируют свои действия на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и никто не станет переводить управление этими задачами в Польшу. В добавок, Путин не согласится на какое-либо реальное укрепление американского присутствия у своих границ, ведь это станет для него ударом по престижу и стратегическим поражением.

Однако в новой модели политики, которой придерживаются Трамп, Путин, а также Качиньский и Моравецкий значение имеют не реальные дела, а то, что можно написать в Твиттере или запустить в СМИ, создав еще больший хаос, который ослабит противников.