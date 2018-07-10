Д. Песков назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Пескова своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля.

«Назначить Пескова Дмитрия Николаевича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития», — говорится в документе.

Указ вступил в силу в день его подписания.