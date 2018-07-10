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Д. Песков назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития
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Д. Песков назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Пескова своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля.
«Назначить Пескова Дмитрия Николаевича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития», — говорится в документе.
Указ вступил в силу в день его подписания.
Д. Песков с 2011 г. является директором направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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