ГД приняла закон о регистрации филиалов иностранных НКО

Госдума приняла закон о регистрации филиалов иностранных НКО

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о механизмах регистрации филиалов и представительств иностранных НКО на территории РФ

Закон разработан в целях совершенствования правового регулирования деятельности структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НКО). Новая норма дополняет еще одним пунктом перечень оснований для отказа во внесении сведений о структурных подразделениях иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Закон предусматривает, что одним из оснований для отказа иностранным НКО во внесении в реестр будет являться противоречие документов о создании филиала (представительства) на территории РФ или содержащихся в этих документах сведений Конституции РФ и законодательству РФ.

Документ сокращает срок, в который руководитель структурного подразделения иностранной НКО обязан уведомить уполномоченный орган об адресе (о месте нахождения) вновь созданного филиала или представительства и о контактных телефонах — с 20-ти до 7-ми дней со дня внесения в реестр сведений о соответствующем структурном подразделении такой организации.

Кабмин также определяет перечень сведений, которые должны содержаться в положении о филиале или представительстве иностранной НКО (цели, задачи и виды деятельности данного подразделения, источники формирования его имущества, порядок управления деятельностью и другие).

Кроме того, норма предусматривает, что уполномоченный орган принимает решение об исключении филиала или представительства иностранной НКО из реестра не только в связи с ликвидацией такой организации, но и в связи с принятием ею решения о закрытии и прекращении деятельности на территории РФ своего структурного подразделения.