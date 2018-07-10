Песков: Россия ждет об Британии «политического просветления»

Российская сторона ожидает «политического просветления» от Британии в связи с назначением нового главы МИДа королевства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Он отметил, что предыдущий министр Борис Джонсон в отношении российско-британских отношений зарекомендовал себя не с самой лучшей стороны.

— Мы ожидаем политического просветления Великобритании на этот счет, — отметил Песков.

Ранее стало известно, почему на самом деле глава МИД Британии Борис Джонсон ушел в отставку. Примечательно, что ушел он, что называется, по-английски — не попрощавшись и экстравагантно: заявление об увольнении опубликовал в Twitter.