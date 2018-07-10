Песков объяснил критические слова сенатора США об РФ

Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами

В Кремле объясняют критические высказывания американского сенатора Джона Кеннеди , сравнившего власти РФ с мафией, с русофобским давлением внутри США и стереотипами о России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением", — заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Кеннеди.