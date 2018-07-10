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Песков объяснил критические слова сенатора США об РФ
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Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами 

ТАСС 12 часов назад
Фото: ТАСС
В Кремле объясняют критические высказывания американского сенатора Джона Кеннеди, сравнившего власти РФ с мафией, с русофобским давлением внутри США и стереотипами о России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением", — заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Кеннеди.
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