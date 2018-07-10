Песков прокомментировал сравнение сенатором США властей России с мафией

"Конечно, трудно понять подобные слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны. Сенатор, действительно, был здесь, имел возможность посмотреть на нашу страну, пообщаться с нашим руководством. Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим внутренним русофобским давлением", — сказал Песков.

По его словам, в Кремле все это «прекрасно понимают».