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Песков прокомментировал сравнение сенатором США властей России с мафией
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Песков прокомментировал сравнение сенатором США властей России с мафией 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление сенатора США, который сравнил российское правительство с мафией, передает РИА «Новости».
"Конечно, трудно понять подобные слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны. Сенатор, действительно, был здесь, имел возможность посмотреть на нашу страну, пообщаться с нашим руководством. Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим внутренним русофобским давлением", — сказал Песков.
По его словам, в Кремле все это «прекрасно понимают».
Ранее сообщалось, что посетивший Москву сенатор США сравнил правительство России с мафией.
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