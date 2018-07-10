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В Кремле ожидают политического просветления Великобритании
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В Кремле ожидают политического просветления Великобритании 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Кремль ожидает «политического просветления» Великобритании и вразумительных разъяснений по ситуации в связи с инцидентом в Солсбери тому, что за ней последовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Совсем недавно президент (РФ Владимир) Путин говорил о том, что, безусловно, рано или поздно эту страницу надо переворачивать. Мы ожидаем, скажем так, политического просветления Великобритании на этот счет. И, безусловно, мы все-таки рано или поздно ожидаем каких-то вразумительных разъяснений или аргументов по, скажем так, недавней ситуации в Солсбери и ситуации, которая за этим последовала", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности нормализации российско-британских отношений после смены главы МИД Великобритании.
Накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по Brexit. Новым главой МИД назначен бывший министр здравоохранения Джереми Хант.
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