Кремль ждет от Лондона «политического просветления»

Москва рассчитывает на "политическое просветление" Лондона в отношениях с РФ после назначения нового главы МИД Великобритании, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы можем оценивать министров других стран только исходя из критерия — какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией. К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона [экс-главы МИД Великобритании] в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего", — сказал представитель Кремля. Он напомнил о недавних словах президента РФ Владимира Путина о том, что, "безусловно, эту страницу [в отношениях РФ и Великобритании] рано или поздно надо переворачивать".
"Мы ожидаем политического просветления Великобритании на этот счет", — подчеркнул Песков.