МГИК подписал соглашение о сотрудничестве с избирательной комиссией Владимирской области 

Московская городская избирательная комиссия подписала двустороннее соглашение о сотрудничестве по организации «дачных» избирательных участков с избирательной комиссией Владимирской области, сообщает Агентство «Москва».
На ее территории планируется создать избирательные участки для москвичей, которые компактно проживают в соседних районах, прилегающих к Московской области, рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев поблагодарил Мосгоризбирком за предложение поучаствовать в организцаии участков в регионе. Он подчеркнул, что речь идет о дальнейшем развитии голосовании на территории всей страны. «Мы надеемся, что совместными усилиями мы сделаем все возможное для того, чтобы москвичи, которые находятся на территории Владимирской области, реализовали свое право при голосовании на выборах мэра Москвы», — заявил Минаев.