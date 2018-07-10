Стало известно имя кандидата в депутаты ГосДумы от Саратовской области 

Президиум Генсовета выдвинул кандидатов в депутаты в пяти избирательных округах, в том числе в Саратовской области, по Балашовскому одномандатному избирательному округу кандидатом в депутаты выдвинут журналист, общественник Евгений Примаков, сообщает пресс-служба ЕР.
По Саратовскому одномандатному избирательному округу кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Генеральным советом «Единой России» не выдвинут.
На заседании Генерального совета «Единой России» принято решение о выдвижении кандидатов от Партии на дополнительных выборах, назначенных на 9 сентября. Кандидатуры утверждены большинством голосов путем тайного голосования. Об этом в понедельник, 9 июля, заявил заместитель секретаря Генсовета Партии Виктор Селиверстов.
«Сейчас, когда предварительное голосование пройдено, итоги подведены и определены победители, Генсовет уполномочен выдвинуть этих кандидатов для их последующего включения в списки и подготовки документов в Центральную избирательную комиссию», — сказал Селиверстов.
«Ранее Евгений Примаков стал победителем предварительного голосования в Саратовской области, набрав наибольшее количество голосов по Балашовскому избирательному округу. Региональное отделение «Единой России» окажет всю необходимую поддержку выдвинутому кандидату в депутаты», — прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Иван Кузьмин.