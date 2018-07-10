Богданов обсудил с саудовским министром отношения Москвы с Эр-Риядом

"В ходе беседы было проведено заинтересованное обсуждение путей дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений с акцентом на укрепление взаимодействия в информационной сфере", — отметили в МИД.

"Затрагивались также некоторые актуальные аспекты ближневосточной повестки дня", — информировали в министерстве.