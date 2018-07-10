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Богданов обсудил с саудовским министром отношения Москвы с Эр-Риядом
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Богданов обсудил с саудовским министром отношения Москвы с Эр-Риядом 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и министр информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад, который находится в Москве с рабочим визитом, обсудили во вторник развитие отношений между двумя странами и ближневосточную тематику. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
"В ходе беседы было проведено заинтересованное обсуждение путей дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений с акцентом на укрепление взаимодействия в информационной сфере", — отметили в МИД.
"Затрагивались также некоторые актуальные аспекты ближневосточной повестки дня", — информировали в министерстве.
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