Названы темы переговоров Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин 11 июля встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудит двустороннее сотрудничество, палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Одиннадцатого июля президент РФ Путин встретится с премьер-министром Государства Израиль Нетаньяху. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении.