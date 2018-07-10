Названы темы переговоров Путина и Нетаньяху

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Путин обсудит с Нетаньяху палестино-израильское урегулирование и Сирию 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 11 июля встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудит двустороннее сотрудничество, палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Одиннадцатого июля президент РФ Путин встретится с премьер-министром Государства Израиль Нетаньяху. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Нетаньяху также посетит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. В среду в Москве за выход в финал поборются сборные Хорватии и Англии.
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