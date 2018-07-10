Евгений Примаков выдвинут кандидатом в депутаты на довыборы в Госдуму 

На заседании Генерального совета «Единой России» было принято решение о выдвижении кандидатов от Партии на дополнительных выборах, которые пройдут 9 сентября этого года. Кандидатуры утверждены большинством голосов путем тайного голосования. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета Партии Виктор Селиверстов.
«Сейчас, когда предварительное голосование пройдено, итоги подведены и определены победители, Генсовет уполномочен выдвинуть этих кандидатов для их последующего включения в списки и подготовки документов в Центральную избирательную комиссию», — сказал Селиверстов.
Президиум Генсовета выдвинул кандидатов в депутаты в пяти избирательных округах, в том числе в Саратовской области. По Балашовскому одномандатному избирательному округу кандидатом в депутаты выдвинут журналист, общественник Евгений Примаков. По Саратовскому одномандатному избирательному округу кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Генеральным советом «Единой России» не выдвинут.
«Ранее Евгений Примаков стал победителем предварительного голосования в Саратовской области, набрав наибольшее количество голосов по Балашовскому избирательному округу. Региональное отделение «Единой России» окажет всю необходимую поддержку выдвинутому кандидату в депутаты», — прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России» Иван Кузьмин.