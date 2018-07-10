Яровая ответила сенатору из США на слова о мафии

Яровая ответила сенатору из США, сравнившему российские власти с мафией

Группа американских конгрессменов и сенаторов побывала в России а конце июня — начале июля. Делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров , а также состоялась встреча с российскими парламентариями. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, американский сенатор Кеннеди заявил после визита, что президента РФ Владимира Путина "нужно сдерживать", а доверять ему нельзя. При этом он заявил, что в России нет политической философии — "это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии".

"Политики США, как главные авторы санкций против России и голословных обвинений, не подкрепленных международным правом, стремятся снова отделаться от своих граждан так, чтобы не признаваться американцам в том, что российская сторона оказала конгрессменам США уважительный прием и вела аргументированный разговор", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Вице-спикер ГД полагает, что американским политикам также "не хочется рассказывать о международном празднике для миллионов людей со всех континентов, который организовала Россия".

"Вопрос даже не в том, почему в очередной раз транслируется ложь о России, а в том, до каких пор политическая элита США будет ограничивать свободу информации для граждан своей страны и лишать американцев радости человеческого общения", — отметила вице-спикер.