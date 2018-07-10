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Не отозвать ли России посла из Лондона?
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Может ли заявление главы Минобороны повлиять на отношения с Россией? 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Высказав соболезнования семье Дон Стёрджес, которая, предположительно, погибла из-за «Новчика», Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к «нападению на британской земле»
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в «нападении на британской земле». Заявление прозвучало в Вестминстере, его приводит Reuters.
Министр высказал соболезнования семье скончавшейся в воскресенье Дон Стёрджес. В Лондоне считают, что она, как и Скрипали, отравилась «Новичком».
«Простая реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британской территории, что повлекло за собой смерть британского гражданина, — сказал Уильямсон, добавив о поддержке Лондона членами НАТО. — Мы должны оставаться вместе с нашими союзниками. У нас была беспрецедентная поддержка со стороны стран — членов альянса НАТО, которые заявили, что поведение России полностью и абсолютно неприемлемо. И эта страна продолжает сползать в сторону статуса страны-изгоя».
В российском МИД слова министра обороны Британии уже прокомментировали: это «старая добрая мантра на тему „это сделали русские“. Твиттер-аккаунт министерства едко посоветовал Лондону „заняться чем-то новым“, к примеру, „тщательным расследованием случившегося“.
Заявление вряд ли повлияет на отношения России и Великобритании, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
»Он не сказал ничего нового. Логика такая: первую атаку предприняла Россия, и эта смерть британской гражданки — результат [действия] какого-то затерявшегося реагента и действий России. Я думаю, что это ничего принципиально не меняет. Ухудшаться отношениям, в общем-то, некуда. Если Россия не отозвала посла после официального заявления тогдашнего министра иностранных дел Джонсона, согласно которому он знает, что приказ травить газом британцев отдал лично Владимир Путин… Тот момент был весьма уместен, чтобы отозвать посла, этого по каким-то причинам не сделали. После этого уже все прочие заявления звучат как детское, шутливое что-то. Поэтому я не думаю, что что-то изменится сейчас, но в том, что не будет никаких улучшений, сомнений нет».
Формальная причина ухода Джонсона — несогласие с политикой Мэй по «Брекзиту». Ранее по аналогичным причинам правительство Британии покинул министр по вопросам «Брекзита» Дэвид Дэвис.
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