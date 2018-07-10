Тимошенко призвала не разделять вопросы Крыма и Донбасса

Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Нам нужно не дать миру разделить вопросы Донбасса и Крыма . Нельзя даже приблизительно допустить якобы такой «теневой» легализации оккупации Крыма. И не давать гарантам, которые, когда Украину лишали ядерного оружия, давали нам письменные гарантии, что Украину будет защищена», — сказала она.

Он также рассказала, что в ходе встреч с представителями США Великобритании задает вопрос о том, почему из переговорного процесса исключен Будапештский меморандум.

«Начать новый переговорный процесс на базе Будапештского меморандума — это очень важный шаг, который нужно обязательно делать», — отметила она.

По ее словам, несмотря на то, что уже больше четырех лет идут переговоры в нормандском формате, страна все глубже погружается в состояние войны.

По мнению Тимошенко, Украине необходимо усиливать собственную армию, поскольку в течение 20 лет этим никто не занимался.

«Я видела, как к нам спускались, в том числе, от международного сообщества планы, как нам уничтожать наше оружие, как ликвидировать все наши военные возможности, и когда страну довели до состояния «нуля» в системе обороноспособности, против нас начали войну. Поэтому нам нужно иметь свою сильную современную армию», — заявила она.

Лидер «Батькивщины» считает, что необходимо усиливать санкции против России всеми возможными способами, поскольку, по ее мнению, таким образом можно достичь договоренностей.

Крым стал частью России в результате референдума в марте 2014 года, в ходе которого 96% населения высказались за присоединение полуострова к России.