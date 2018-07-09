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Пушков: В МИД Британии изменится только прическа министра
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Пушков: В МИД Британии изменится только прическа министра 

Российская Газета 9 июля 2018
Фото: Российская Газета
Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что не стоит ждать серьезных перемен от отставки министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.
"С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России", — написал политик в Twitter. И добавил: «Разве что прическа главы МИД Британии».
Напомним, в понедельник, 9 июля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Глава правительства Тереза Мэй приняла отставку и поблагодарила Джонсона за работу. «О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время», — сообщили в канцелярии главы кабинета.
Ранее Мэй пообещала отправить в отставку Джонсона, если он откажется принять ее позицию по плавному выходу из Евросоюза.
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