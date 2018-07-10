Прокуратура проанализировала слова Собчак об «украинском» Крыме

В словах бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма нет признаков экстремизма, говорится в официальном ответе московской прокуратуры главе межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростиславу Антонову. Скан документа глава организации опубликовал на своей странице в Facebook во вторник, 10 июля.

«Вот что мне нравится в наших правоохранительных органах, так это их непредсказуемость. Обращаясь туда, никогда наперед не знаешь, чем дело закончится. Вот и в случае с оценкой территориальной принадлежности Крыма постоянно чудеса происходят. То уголовные дела заводят, а то и замечания не сделают. Теперь у меня остался только один вопрос, правда, не к Собчак, а к генпрокуратуре . А, собственно, Крым-то чей? Хотелось бы ясности», — написал он.

24 октября Ксения Собчак в ходе своей первой пресс-конференции в статусе претендента на президентское кресло заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Киеву. Телеведущая также предложила провести на полуострове новый референдум, который бы соответствовал букве закона.

Выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Собчак заняла четвертое место, набрав 1,68 процента голосов.