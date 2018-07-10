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Американский сенатор сравнил окружение Путина с мафией
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Американский сенатор сравнил окружение Путина с мафией 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В России нет политической философии. Это вроде как сказать, если политическая философия у мафии. Их философия — деньги и власть. Это философия Путина. Он управляет железной рукой. Он диктатор. Вы не можете доверять Путину. Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, это попытаться сдержать его», — приводит слова Кеннеди Associated Press.
Парламентарий добавил, что не ожидает дипломатического прорыва на встрече президентов России и США. Кроме того, он рассказал, что на встрече с российскими коллегами конгрессмены предупредили Москву о том, что за вмешательство в предстоящие выборы в Конгресс Россия подвергнется новым санкциям.
«ФедералПресс» напоминает, что 16 июля в президентском дворце в Хельсинки запланирована первая за год официальная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, на которой, как предполагается, будут обсуждаться вопросы международной повестки, а также развития двусторонних отношений.
Фото: whitehouse.gov
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