Американский сенатор сравнил окружение Путина с мафией 

«В России нет политической философии. Это вроде как сказать, если политическая философия у мафии. Их философия — деньги и власть. Это философия Путина. Он управляет железной рукой. Он диктатор. Вы не можете доверять Путину. Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, это попытаться сдержать его», — приводит слова Кеннеди Associated Press.
Парламентарий добавил, что не ожидает дипломатического прорыва на встрече президентов России и США. Кроме того, он рассказал, что на встрече с российскими коллегами конгрессмены предупредили Москву о том, что за вмешательство в предстоящие выборы в Конгресс Россия подвергнется новым санкциям.
«ФедералПресс» напоминает, что 16 июля в президентском дворце в Хельсинки запланирована первая за год официальная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, на которой, как предполагается, будут обсуждаться вопросы международной повестки, а также развития двусторонних отношений.
Фото: whitehouse.gov