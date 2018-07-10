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«Оппоблок» определит участника выборов на праймериз
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«Оппоблок» определит участника выборов на праймериз 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил сопредседатель украинской парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, передает «Интерфакс-Украина».
«Выборы президента — это очень серьезные и ответственные выборы. Могу сказать то же самое, что говорил уже Юрий Бойко, Вадим Новинский, я много раз это говорил. В «Оппозиционном блоке» осенью будут проведен, скажем так, определенный «праймериз» и будет принято решение, кто будет баллотироваться на президентских выборах. Очевидно, это должен быть человек, который будет пользоваться максимальным уважением, доверием, и сможет победить», — заявил он.
По его словам, он заявил, что если по нему примут решение, то он не будет «тренироваться и отбирать чьи-то голоса», а сразу примет участие в выборах президента.
В 2019 году на Украине должны пройти очередные выборы президента Украины. Как показывают соцопросы, один из лидеров «Оппозиционного блока» Юрий Бойко является третьим по популярности среди кандидатов в президенты Украины. Первое и второе место занимают Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко соответственно. При этом действующий глава государства лидирует по антирейтингу.
К примеру, согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованным и июне, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то за самого популярного политика — лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко отдали бы голоса 16% респондентов, а за Гриценко проголосовали бы 11,7% опрошенных. Тройку лидеров замыкает сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. За него готовы проголосовать 10,5% опрошенных.
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