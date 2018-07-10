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В Госдуме усомнились в опыте нового главы МИД Британии
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В Госдуме усомнились в достаточном опыте нового главы МИД Британии 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Reuters
Дипломатический опыт нового министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта вызывает вопросы, ему придется нелегко в сегодняшних условиях, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа (СР).
Экс-министр здравоохранения Хант назначен новым министром иностранных дел Британии. На этом посту он сменит Бориса Джонсона, ушедшего в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу о будущих торговых и таможенных отношениях с ЕС.
"Когда я услышал об этом назначении, то как-то несколько расстроился. Почему такую должность как министр иностранных дел будет занимать человек, который занимался здравоохранением? Все-таки это очень специфичная работа, которая требует определенных знаний, опыта, умений. Все-таки дипломатические навыки многое значат в переговорных процессах", — сказал Чепа РИА Новости.
Политик предположил, что для Мэй должность главы МИД является "слабой скамейкой", так как сейчас Британия переживает внутренний кризис из-за Brexit.
"Я думаю, что не просто в сегодняшней ситуации придется министру иностранных дел. Мы помним прекрасно, сколько было и какие были заявления у Бориса Джонсона. Подчас на голове, наверное, такая же прическа становилась, как у него после этих заявлений", — заключил зампред комитета ГД.
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