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Лавров оценил непростой «баланс решений» с Казахстаном
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Лавров: РФ и Казахстан находят баланс решений в непростой международной обстановке 

ТАСС 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия и Казахстан, являясь стратегическими партнерами, в непростой международной обстановке находят сбалансированные решения с учетом интересов двух стран. Об этом говорится в поздравительном послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова главе МИД Казахстана Кайрату Абдрахманову по случаю 20-летия подписания декларации между Казахстаном и РФ о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие.
Как сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана, министры иностранных дел двух стран обменялись поздравительными посланиями и выразили уверенность в продолжении развития многопланового российско-казахстанского сотрудничества в интересах упрочения дружбы двух народов.
При этом Лавров констатировал, что реализация основополагающих идей декларации обеспечила поступательное развитие казахстанско-российских отношений, их выход на качественно новый уровень союзничества и стратегического партнерства.
"В нынешней непростой международной обстановке такой подход позволяет нам находить сбалансированные, в максимальной степени учитывающие интересы друг друга решения", — отметил глава МИД России в своем поздравительном послании.
Министр иностранных дел Казахстана подчеркнул, что подписание декларации создало условия для укрепления образцовой модели сотрудничества между нашими странами и всестороннего взаимодействия, впервые обозначив союзнический характер отношений Казахстана и России.
"За прошедший период декларация стала надежной основой механизма стратегического партнерства наших стран. И сегодня отношения между Казахстаном и Россией развиваются уверенно и динамично, а взаимодействие углубляется на всех направлениях", — подчеркнул Абдрахманов.
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