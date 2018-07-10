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Бывший полпред Путина вернулся на завод
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Бывший полпред Путина вернулся на завод 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских стал председателем совета директоров «Уралвагонзавода». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Вчера все состоялось, не было неожиданностью. Это были продуманные шаги, заранее было известно», — заявил Холманских, отметив, что «Уралвагонзавод» ему «ближе всего».
Президент Владимир Путин освободил Холманских от должности полпреда 26 июня. Чиновник узнал о своей отставке на поминках в Нефтеюганске по случаю гибели в 1998 году мэра города Владимира Петухова.
До своего назначения на пост полпреда Холманских работал начальником танкового цеха «Уралвагонзавода». В 2011 году в эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным» он раскритиковал проходившие по всей России митинги и пообещал «выйти и отстоять свою стабильность», в результате чего приобрел известность.
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