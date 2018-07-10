В Британии назначили нового главу МИД

Новым главой Министерства иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант , сообщается на странице правительства страны в Twitter.

«Королева была рада одобрить назначение депутата Джереми Ханта государственным министром иностранных дел и по делам Содружества наций», — говорится в сообщении.