В Британии назначили нового главу МИД 

Новым главой Министерства иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, сообщается на странице правительства страны в Twitter.
«Королева была рада одобрить назначение депутата Джереми Ханта государственным министром иностранных дел и по делам Содружества наций», — говорится в сообщении.
До этого Хант семь лет занимал должность министра здравоохранения. Ранее пост главы МИД Британии покинул Борис Джонсон. Он был мэром Лондона с 2008 по 2016 год, а в июле 2016 года занял пост министра иностранных дел в правительстве Терезы Мэй.