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В Госдуме надеются, что новый глава МИД Британии будет настроен на диалог
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В Госдуме надеются, что новый глава МИД Британии будет настроен на диалог 

РИА Новости 15 часов назад
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В России надеются, что новый глава МИД Великобритании будет ориентирован на переговорный процесс с Москвой, однако всерьёз на это рассчитывать не приходится, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник ушел в отставку.
"Улучшение отношений с Россией — мы, конечно, не можем на это всерьез рассчитывать. Надеемся, что прагматичная политика нового главы форин-офиса будет ориентирована именно на переговорный процесс с Россией, на адекватное взаимодействие по двусторонней повестке дня", — сказал Морозов РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что тут российской стороне «остается только надеяться», при этом нужно помнить, что на этот пост, скорее всего, придет «ставленник правящего класса Великобритании», который будет продолжать дело своего правительства, которое настроено «русофобски и провокационно по отношению к России».
"Он (Борис Джонсон) производил впечатление довольно экстравагантного политика. И, конечно, мягко говоря, не очень форматного для главы дипломатического ведомства такой серьезной страны как Великобритания", — добавил Морозов.
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